I nove accordi sul tavolo di Erdogan e Draghi. Ma per i corridoi del grano ucraino si deve ancora attendere

In conferenza stampa il presidente turco fa un commento contro la Grecia che mette in imbarazzo il presidente del Consiglio. Dalla sicurezza all’energia, i calcoli del leader di Ankara (anche in vista delle elezioni)

Ankara. Mario Draghi e Recep Tayyip Erdogan, dopo dieci anni, provano a rafforzare una difficile strategia nel bacino del Mediterraneo, dall’Africa al medio oriente oltre che nell’area dei Balcani e nel Mar Nero. Hanno provato a gettare le basi per una più stretta collaborazione nel fronteggiare le nuove sfide geopolitiche e le emergenze dovute alla guerra in Ucraina. Accolto come un faraone con al seguito cinque ministri, Luigi Di Maio, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese, Giancarlo Giorgetti e Roberto Cingolani, ha firmato nove accordi di cooperazione in materia di sicurezza, commercio, difesa, energia, trasporti e cultura. Il vertice intergovenativo Turchia-Italia che si è concluso martedì 5 luglio segna un passaggio importante nel rilancio della cooperazione bilaterale tra i due storici alleati i cui rapporti sono diventati sempre più difficili.