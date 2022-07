La lunghissima battaglia del Donbas porta a Putin Luhansk e molti problemi

La battaglia per il Donbas è una delle più lunghe combattute nelle ultime guerre. Gli esperti, per durata, la comparano a Verdun o alla Somme, durante la Prima guerra mondiale. Dopo la presa di Lysychank, per riuscire a stabilire il controllo di gran parte dell’oblast di Luhansk, una delle due che costituiscono la regione orientale del Donbas, Mosca ha impiegato più di settanta giorni: è andata avanti con lentezza, centimetro dopo centimetro. Se prima, come ha detto lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia controllava circa il 20 per cento del territorio di Kyiv, ora, a quel venti, ha aggiunto circa lo 0,5 per cento in più. Il risultato è importante per Mosca, ma anche i costi che ha dovuto sostenere lo sono. Gli obiettivi sono al ribasso: Mosca avrebbe anche dovuto e voluto circondare parte delle forze ucraine, tra le meglio addestrate ed esperte dell’esercito di Kyiv. Questo obiettivo, che era cruciale, non gli è riuscito, perché gli ucraini organizzando una ritirata ordinata, prudente e nei tempi giusti – agevolati anche dal fatto che Mosca non aveva distrutto le linee di comunicazione – hanno spostato gli uomini e i mezzi che ora, scampati all’accerchiamento russo, potranno utilizzare altrove. Questo per Mosca è il momento delle scelte, dovrà stabilire se concentrarsi sul Donbas, sull’oblast di Donetsk, dove gli ucraini mantengono postazioni chiavi, o se portare la sua attenzione verso Kherson, la prima zona che è riuscita a occupare, ma in cui va avanti la controffensiva ucraina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE