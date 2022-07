Addio al liberismo economico in Russia. Si avvicina il periodo dell'autarchia

Milano. Da qualche tempo in Russia l’élite economica legata allo stato è messa fuori gioco. L’ultimo a essere fatto fuori con l’accusa di frode è Vladimir Mau, già rettore della Accademia presidenziale per l’Economia nazionale e la Pubblica amministrazione e consigliere del presidente. In passato il putinismo si manteneva un equilibrio fra quelli che si occupavano per conto dello stato di economia e gli altri organi dello stato, come i servizi di sicurezza e l’esercito. Ora non più, come mai? Fino a non molto tempo fa alcuni etichettavano la politica economica del putinismo come liberista, perché il bilancio dello stato era in attivo, perché la politica monetaria era sobria, perché i movimenti di capitale erano liberi, così come libero era il commercio con gli altri paesi. In parallelo, alla politica economica liberista, si aveva, sempre in Russia, un sistema politico che diventava autocratico, ma in modo diverso dal passato, perché si articola attraverso le elezioni e la manipolazione mediatica. Da qualche tempo, anche grazie all’accelerazione legata alle sanzioni sorte a partire dall’aggressione dell’Ucraina, la politica economica del putinismo è diventata l’opposto di quella precedente: è in misura crescente statalista e autarchica. Ecco che i proventi di Gazprom sono usati al fine di promuovere lo sviluppo delle infrastrutture non più dirette soprattutto in Europa. Ecco che sono espulse, attraverso una nazionalizzazione, dalla ricerca del gas le imprese occidentali e asiatiche. Ecco che i movimenti dei cambi non sono più liberi, perché, avendo lo scopo di rafforzare il rublo, i russi che hanno le valute debbono venderle, e i russi che le vogliono comprare non possono farlo.



Non meraviglia che con questo cambio radicale della politica economica si abbiano dei sommovimenti all’interno dell’élite. In Russia quelli che si occupavano per conto dello stato di economia, i tecnocrati, sono stati quasi tutti messi fuori gioco. Nella fase liberista, invece, i tecnocrati agivano più o meno liberamente, a differenza degli altri organi dello stato, come i servizi di sicurezza e l’esercito, i siloviki, che erano sotto il controllo e, allo stesso tempo, influenzavano il Cremlino.

