Guerra in Ucraina. Missili russi su di una base militare. Un giornalista è stato ucciso a Irpin

Colpito l’International Center for Peacekeeping and Security di Yavoriv. Un altro sindaco ucraino rapito e sostituito. Il presidente polacco Duda: "Se la Russia userà armi di distruzione di massa, la Nato ripenserà alla sua posizione".

La Russia dice che ci sono "progressi sostanziali" nei rapporti diplomatici con l'Ucraina

Leonid Slutsky, uno dei delegati russi ai colloqui tra le delegazioni di Kyiv e di Mosca, ha detto all'agenzia di stampa Ria, che ci sono stati "progressi sostanziali" che potrebbero portare Russia e Ucraina nei prossimi giorni a sedersi di nuovo attorno a un tavolo e firmare "un documento comune".

Slutsky non ha chiarito quali sono questo "progressi sostanziali", né cosa riguarderà questo "documento comune". L'Ucraina si è sempre detta disposta a negoziare, ma non ad arrendersi o ad accettare alcun ultimatum.

Un giornalista è stato ucciso a Irpin

Il giornalista Brent Renaud, 51 anni, è stato ucciso a Irpin. L'auto nella quale viaggiava assieme a un collega, che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco. Secondo quanto riferito dal Guardian, a sparare sarebbero stati i militari russi.

La notizia è stata diffusa dal capo della Polizia Andrei Nebitov.

Il New York Times ha confermato la morte di Renaud, ma ha precisato che il giornalista aveva collaborato con loro in passato, ma non era in Ucraina per conto della testata americana:

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr — NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022

L'appello del patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I

L'arcivescovo ortodosso Bartolomeo I, patriarca ecumenico di Costantinopoli, ha chiesto alla Russia di porre fine alla guerra in Ucraina. "Stiamo assistendo al dramma del popolo ucraino e ammiriamo la sua potente resistenza contro l'invasore", ha detto Bartolomeo oggi durante la messa alla quale partecipava anche il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, in visita a Istanbul. “Chiediamo un cessate il fuoco immediato, la guerra deve finire. La Carta delle Nazioni Unite proibisce esplicitamente l'uso della violenza nelle relazioni internazionali e impegna tutti i membri dell'organizzazione a risolvere le loro divergenze con mezzi pacifici. Si sta combattendo una guerra ingiusta nel cuore dell'Europa, viene versato sangue umano, bambini e donne sono uccisi e città e villaggi distrutti. I nostri pensieri sono con i nostri fratelli ucraini”.

L'appello di Papa Francesco

Durante l'Angelus, Papa Francesco ha chiesto la fine dell'assedio di Mariupol e della guerra: "Mariupol è una città martire. Cessate questa inaccettabile aggressione armata", ha detto il Pontefice.

"Davanti alla barbarie della uccisione di bambini, di innocenti e di civili inermi non ci sono ragioni strategiche che tengano c'è solo da cessare l'inaccettabile aggressione armata prima che riduca le città a cimiteri", ha sottolineato il Papa. "Dio è solo Dio della pace, non è Dio della guerra e chi appoggia la violenza ne profana il nome. Ora preghiamo in silenzio per chi soffre e perché Dio converta i cuori ad una ferma volontà di pace", chiedendo: "In nome di Dio, fermate questo massacro"

Duda: "Se la Russia userà armi di distruzione di massa, la Nato ripenserà alla sua posizione"

Il presidente polacco Andrzej Duda ha detto alla Bbc che "qualora venisse accertato l'uso di armi chimiche da parte della Russia in Ucraina, la Nato potrebbe riconsiderare la sua decisione di non intervenire militarmente nel conflitto. Credo che Vladimir Putin sia capace di qualsiasi cosa in questo momento, soprattutto considerato che si trova in questa situazione difficile: politicamente ha già perso questa guerra e militarmente non la sta vincendo".

Cos'è successo, in sintesi:

Ci sono stati attacchi vicino al confine con la Nato

I funzionari ucraini hanno reso noto che le forze russe hanno lanciato una trentina di missili contro una base militare nell'Ucraina occidentale, quella di Yavoriv, situata a una trentina di chilometri da Leopoli e a circa una dozzina dal confine con la Polonia, paese membro della Nato.

Il ministro della difesa ucraino Oleksii Reznikov, su Twitter, ha parlato di “attacco terroristico sulla pace e la sicurezza vicina al confine con Ue e Nato”.

russia has attacked the International Center for Peacekeeping&Security near Lviv.Foreign instructors work here.Information about the victims is being clarified.This is new terrorist attack on peace&security near the EU-NATO border.Action must be taken to stop this.Close the sky! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 13, 2022

L'attacco contro l’International Center for Peacekeeping and Security ha ucciso almeno trentacinque persone. Ha anche un significato simbolico: la base è solitamente utilizzato per l'addestramento e le esercitazioni dall'esercito ucraino e dai suoi partner della Nato, principalmente nell'ambito del partenariato per la pace e lo sminamento in teatri di guerra.

Continua l'assalto a Kyiv

I residenti della capitale sono stati svegliati di nuovo dal suono delle sirene dei raid aerei. I corrispondenti della Bbc affermano che il suono del fuoco dell'artiglieria è ora costante. Altri combattimenti sono stati segnalati nella periferia settentrionale della città, mentre le forze russe si avvicinano.

Un altro sindaco è stato rapito e "sostituito"

Quanto accaduto a Melitopol - il sindaco Ivan Fedorov era stato rapito e sostituito dai russi da Galina Danilchenko, che oggi è apparsa sulla televisione locale per esortare i residenti a non prendere parte ad "azioni estremiste" - è successo di nuovo a Dniprorudne, una cinquantina di chilometri a nord di Melitopol. Il sindaco della città, Yevhen Maveev, è stato rapito, come annunciato dal capo dell'amministrazione statale regionale di Zaporižžja, Oleksandr Starukh.

Continuano le evacuazioni

I corridoi umanitari per aiutare le persone ad evacuare dalle città assediate dell'Ucraina stanno funzionando, afferma il presidente Zelensky, con le evacuazioni giornaliere che quasi raddoppiano a circa 13.000 persone. I rifornimenti umanitari per la città portuale di Mariupol dovrebbero arrivare oggi.

Cosa sta facendo l'America

Il presidente Biden ha detto che gli Stati Uniti stanno hanno inviato in Ucraina un nuovo rifornimento di armi per un totale di circa 200 milioni di dollari. La Russia ha dichiarato che potrebbe colpire le forniture.