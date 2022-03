La crisi russa passa per l'Italia. America e Cina si parlano a Roma

Il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, incontrerà domani a Roma Yang Jiechi, direttore dell'Ufficio della Commissione centrale degli Affari esteri della Repubblica popolare cinese, ex diplomatico e membro del Politburo, uno degli uomini più importanti della leadership di Pechino. "Le due parti discuteranno degli sforzi in corso per gestire la competizione tra i nostri due paesi e discuteranno l'impatto della guerra della Russia contro l'Ucraina sulla sicurezza regionale e globale", si legge in una nota del Consiglio per la sicurezza nazionale americano.

