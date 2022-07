Il consenso di Biden è crollato tra i democratici, oggi e in vista del 2024

E’ troppo vecchio? Magari fosse solo questo il punto: è il leader che non può ricandidarsi perché è moderato, una tipologia che secondo molti è in via di estinzione e che anzi è meglio estinguere in famiglia, prima che arrivi un repubblicano (trumpiano) a farlo

Milano. “La vita inizia a ottant’anni”, ha scritto Donald Trump sul suo social-rifugio Truth, e ovviamente questo vale per lui ma non per Joe Biden, che ha un paio d’anni di più ma non è affatto in forma: l’età non c’entra, c’entra che è un democratico. La vita inizia a ottant’anni nel mondo rapace di Trump, l’uomo forte, e invece la vita presidenziale di Biden, l’uomo debole, finisce a ottant’anni nel mondo litigioso dei democratici. Persino l’età, la meno opinabile delle faccende umane, diventa specchio di due modi di interpretare la leadership, l’uomo ritenuto forte perché sguaiato e spregiudicato è vecchio ma se ne frega, e l’uomo ritenuto debole perché calmo e lento è vecchio e deve essere tolto di mezzo. Oppure l’età non c’entra?