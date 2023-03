Netanyahu può davvero portare il gas all'Italia?

Benjamin Netanyahu è in Italia per una visita di tre giorni che servirà a rafforzare i legami bilaterali con il membro del G7 fisicamente più vicino a Israele. “Vorrei vedere una maggiore cooperazione economica tra i nostri due paesi,” ha detto Netanyahu in un’intervista a Repubblica, sottolineando il ruolo del gas naturale. “Ne abbiamo tanto, e vorrei discutere su come farlo arrivare in Italia per sostenere la vostra economia”. Nell’ultimo anno l’Italia è riuscita con successo a ridurre la dipendenza dal gas russo, ribaltando la geografia delle importazioni: se prima i flussi arrivavano soprattutto da est adesso arrivano maggiormente da sud, con un ruolo preponderante dell’Algeria destinato ad arricchirsi con altri fornitori. Negli ultimi dieci anni nel Mediterraneo orientale sono stati scoperti numerosi – in alcuni casi enormi – giacimenti off-shore tra le acque che separano Egitto, Cipro, Israele e Libano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE