Kyiv chiama Israele e il rabbino capo dell'Ucraina ci spiega come

Moshe Reuven Azman è il ponte tra Kyiv e Gerusalemme e si fida del governo di Benjamin Netanyahu, sicuramente si fida del premier in persona. “Lho incontrato tre volte e quando ci siamo visti è stato lui a parlarmi dell’invasione russa. Netanyahu conosce l’importanza di unire le due bandiere, quella ucraina e quella israeliana”, ha detto al Foglio il rabbino capo dell’Ucraina. “Faccio sempre una domanda semplice in Israele, l’ho fatta anche al ministro degli Esteri Eli Cohen quando è venuto a Kyiv. Per prima cosa faccio notare che Mosca ha cambiato tutte le regole del gioco. E poi chiedo: oggi chi sono gli amici della Russia?”. Il rabbino capo procede con l’elenco: “La Corea del nord, la Siria e l’Iran, con cui collabora e a cui dà soldi”. La collaborazione tra Mosca e Teheran è sempre più intensa, la Russia compra i droni iraniani che usa contro l’Ucraina e in cambio non dà soltanto soldi, ma anche tecnologia. Il Wall Street Journal ha scritto che Mosca sta istruendo Teheran sulla guerra informatica e il primo obiettivo dell’Iran è proprio Israele. “La guerra in Ucraina interessa Gerusalemme eccome, proprio per come si stanno sviluppando i rapporti tra la Russia e l’Iran”, dice Azman, che parla in russo ed è nato a San Pietroburgo quando si chiamava Leningrado. “La stessa città di Putin – sottolinea – ma lui era del Kgb, io ero contro il Kgb e sono stato spesso indagato, questo è stato uno dei motivi per cui volevo lasciare l’Urss”.

