Segnali buoni da Israele. La democrazia è sana. Leviv: Ho fatto un'errore

La protesta in Israele si è placata da una settimana. Il premier Benjamin Netanyahu ha fermato la revisione della riforma giudiziaria per dare il tempo di giungere a un compromesso tra maggioranza e opposizione. Ogni tanto gli israeliani tornano in strada per dire che non hanno smesso di sorvegliare, come fosse un invito al primo ministro che conoscono da decenni a non fare strappi. Anche gli israeliani a favore della riforma così com’era scendono in strada, a volte vanno davanti all’ambasciata americana a dire al presidente Joe Biden di farsi i fatti suoi, ma usando toni meno lusinghieri. Non tutti si fidano delle promesse di Netanyahu, qualcuno teme che stia prendendo tempo, altri sostengono che ormai ha rotto il tabù del fare marcia indietro e non avrebbe senso ricominciare da capo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE