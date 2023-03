Lo scudo del Likud in Israele è un ottimo segnale

In Israele sono finite le proteste, è iniziato il tempo della pausa per dialogare sulla riforma della giustizia. Il presidente Isaac Herzog ha chiesto responsabilità alla maggioranza ma anche all’opposizione, perché da questo momento dovrà collaborare con il premier Benjamin Netanyahu per il bene del paese e dovrà dimostrare di saper andare oltre la polarizzazione. All’opposizione in queste settimane spetta il compito di superare il “Bibi sì” o “Bibi no” su cui si è costruita la politica israeliana degli ultimi anni. Al premier spetterà il compito di dialogare davvero, di non approfittarsi del silenzio della piazza, è il momento di un nuovo patto con la nazione che ha bisogno di una riforma della giustizia e di un bilanciamento dei poteri dello stato. Bibi dovrà lavorare con serietà, senza rovinare la sua eredità per facili e dannosi compromessi con i suoi compagni di coalizione.

