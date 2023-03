Netanyahu è degno di salvezza: il pericolo dei fanatismi in Israele

Si salva da solo, se si salverà, ma è sicuramente degno di salvezza. Bibi Netanyahu in 14 anni ha dato parecchio al suo paese, e se anche avesse fumato sigari a scrocco e trafficato con i capitalisti dei media per il loro appoggio – direi – pazienza. Ha dato un’economia tecnologica fiorente contro tutto e tutti, ha dato sicurezza e ha impostato la controffensiva contro le pretese nucleari dell’Iran, ha patteggiato con il clown pericoloso della Casa Bianca per lo statuto di Gerusalemme capitale e altro di importanza non minore, compresi i patti con gli emirati, ha mantenuto e sviluppato una democrazia libertaria e fluida perfino esagerata, essendo un laico e un mangiatore di aragosta il venerdì, ha resistito per quattro volte in pochi anni al tentativo di seppellire lui stesso e la sua eredità politica, si è ripreso il governo dopo un anno di impossibile alternativa sperimentata con una coalizione maggioritaria scelta dagli elettori, piena di ceffi ultranazionalisti, baracconi e guasconi e tendenzialmente violenti, non proprio un esecutivo di gentiluomini.

