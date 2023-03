“In Israele si scontrano due società”. Parla l'ex consigliere per la sicurezza di Netanyahu

A fine febbraio un gruppo di ex consiglieri per la sicurezza nazionale, tra cui diversi nominati dal primo ministro Benjamin Netanyahu come l’ex capo del Mossad e stretto alleato di “Bibi” Yossi Cohen, ha esortato le parti opposte d’Israele a incontrarsi nel tentativo di raggiungere un compromesso sulla riforma della giustizia e della Corte suprema. Hanno avvertito anche che la mancanza di accordo potrebbe minare la sicurezza di Israele, poiché “la resilienza nazionale della società israeliana” ha permesso al paese di affrontare le minacce esterne. La lettera è stata firmata dalla maggior parte dei consiglieri per la sicurezza nazionale da quando il posto è stato creato nel 1999 (durante il primo mandato di Netanyahu come premier).

