I riservisti d'Israele disertano contro Bibi

I “miluim”, i riservisti d’Israele, sono coloro che ricevono la “Chiamata 8”, il nome in codice della cartolina militare marrone che nessuno può ridare al postino. Braccia strappate quaranta giorni l’anno alla vita normale, perché s’infilino la tracolla degli M-16 e servano in Tsahal. Sono i volontari, fra 45 e 55 anni per i corpi combattenti, oltre i 55 per gli altri, la vera arma segreta dell’esercito israeliano, 500 mila persone, uomini e donne che si aggiungono ai 200 mila soldati di leva. Sono sempre stati decisivi nelle guerre d’Israele, come quando nel 1973 ci fu il famoso attacco concentrico della Guerra del Kippur, e solo quando le riserve riuscirono a essere mobilitate – nonostante la festa religiosa del digiuno – il paese reagì allo choc. Durante la Seconda Intifada, un manipolo di riservisti si rifiutò di servire, per ragioni pacifiste e filopalestinesi. Ora migliaia di loro rifiutano la chiamata per protestare contro la riforma della giustizia di Benjamin Netanyahu. Le unità interessate includono la famosa “divisione 8200” che si occupa di cyberintelligence e i cui laureati hanno contribuito a guidare l'industria tecnologica del paese, nonché unità di combattimento d’élite.

