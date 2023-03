Iran underground. I tunnel delle armi e delle centrifughe atomiche

Per la bomba atomica servono tre cose: Teheran ne ha quasi due. Della base "Oqab 44" i satelliti vedono dove inizia il tunnel, non dove finiscono le armi. In superficie c'è la sagoma di un caccia russo che la Repubblica islamica non dovrebbe possedere

"Oqab 44" è una nuova base militare iraniana costruita in profondità che è stata presentata come la prima per dimensione e garanzie di sicurezza capace di ospitare molti aerei. “Oqab” in farsi significa “aquila”. Il 7 febbraio l’aviazione iraniana ha diffuso un video: la colonna sonora è da videogioco e la telecamera è posizionata perfettamente al centro di un tunnel sotterraneo, la regia è una citazione esplicita delle prospettive di Stanley Kubrick. Le luci sono quelle azzurrine dei neon e i muri sono di cemento, in fondo c’è un cancello con dipinta sopra la bandiera della Repubblica islamica e, in mezzo, lo stemma dell’aeronautica militare. Le inferriate si aprono lentamente e si vede una sorpresa: c’è un aereo da combattimento, un biposto lungo più di venti metri con due motori, poi la telecamera si muove al ritmo della musica e compare un murales che raffigura una squadra di velivoli militari iraniani tra i quali spicca un modello che – a quanto ne sappiamo – l’Iran non dovrebbe possedere. E’ un Sukhoi 35 ed è più potente e moderno dei caccia che sono ufficialmente in dotazione alla Repubblica islamica. In teoria il Su-35 ce l’hanno solo la Federazione russa e la Repubblica popolare cinese, 110 la prima e 24 la seconda. Un Su-35 vale più di quaranta milioni di dollari mentre i modelli sovietici o autoctoni che l’Iran ha nel suo inventario militare al massimo la metà.