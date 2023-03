Netanyahu prende tempo sulla giustizia e cede di nuovo alle richieste dell'estremista Ben-Gvir

Il ministro della Sicurezza nazionale rappresenta il contrario delle politiche portate avanti dal premier in questi anni, ma è l'appiglio rischiosissimo per la riforma contestata e non per tornare al voto. L'ex ministro della Difesa Gantz si fa avanti per dialogare

Israele ha bisogno di una riforma della giustizia, e su questo ogni partito è d’accordo. Israele però ha bisogno di arrivare a questa nuova legge in un clima di dialogo, collaborazione e fiducia, e su questo non tutti sono d’accordo, ma di fronte a un paese immobilizzato dalle proteste e con due cortei pronti a fronteggiarsi, anche il premier Benjamin Netanyahu si è deciso ad annunciare che la riforma sarà rinviata, che è necessaria una pausa per dialogare. Non ha parlato di compromessi, ma di una pausa, non è stato conciliante, non ha cercato di unire e tessere la società. Durante il discorso pronunciato con quasi dieci ore di ritardo non ha tranquillizzato né il presidente Isaac Herzog, né i politici del suo partito.