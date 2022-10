Ben-Gvir, il volto dell'ultradestra israeliana che infastidisce Netanyahu

Lo scorso 20 aprile a Gerusalemme, Itamar Ben-Gvir aveva deciso di sfidare gli avvertimenti della polizia segreta israeliana. Il rischio di scontri con i palestinesi era elevato, aveva dichiarato lo Shin Bet. Erano le settimane in cui gli attacchi terroristici per le vie di Tel Aviv avevano portato a decine di morti. C’era chi parlava di una nuova imminente intifada ed era meglio evitare provocazioni partecipando alla Marcia delle bandiere verso la porta di Damasco. Ma il leader del partito di ultradestra, Potere ebraico, non poteva invece trovare un palcoscenico migliore del quartiere musulmano nella Città vecchia. Così, circondato da giovani nazionalisti che celebravano l’inizio dell’occupazione israeliana del ’67, Ben-Gvir appariva sorridente, sovrastato da centinaia di bandiere. “Morte agli arabi”, intonavano i manifestanti. “E’ un provocatore che prova ad accendere la tensione”, lo aveva definito Naftali Bennett. Due anni prima, l’ex premier aveva rifiutato di allearsi con Ben-Gvir perché si era fatto ritrarre nel salotto di casa sua con alle spalle una foto di Baruch Goldstein, l’estremista che nel 1994 aveva massacrato 29 palestinesi e ne aveva feriti altri 129 mentre erano in preghiera a Hebron. “Va bene, la tolgo, in nome dell’unità della destra israeliana”, aveva risposto il leader nazionalista, come se il problema fosse il genere di arredamento e non le sue simpatie estremiste. Ancora oggi, però, Ben-Gvir si dichiara candidamente seguace di Rabbi Meir Kahane, assassinato a New York da terroristi islamici e leader del partito di estrema destra Kach, messo fuori legge per le sue tesi razziste.

