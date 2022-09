Due popoli in due stati. Lapid rilancia l'idea all'Onu

Per la prima volta dal 2017 un premier israeliano torna a sostenere pubblicamente la soluzione dei due stati. Lo ha fatto ieri Yair Lapid rivolgendosi all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Un accordo con i palestinesi sulla base di una soluzione a due stati per due popoli è la cosa giusta per la sicurezza di Israele e per i suoi figli”, ha detto. L’ultimo a proporre un accordo con i palestinesi fu l’insospettabile Benjamin Netanyahu, che dal 2009 – anche lui con un annuncio durante l’Assemblea generale dell’Onu – sostenne questa soluzione più volte, fino a quando la presidenza americana di Donald Trump non lo indusse a tenere la faccenda fuori dagli affari correnti.

