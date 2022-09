"Noi stiamo con l'Ucraina, punto". Biden all'Assemblea Onu

"Noi stiamo con l'Ucraina, punto. Non abbiamo esitato, abbiamo scelto la libertà, la sovranità, i principi della Carta delle Nazioni Unite", ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

I leader globali si stanno alternando sul palco del Palazzo di vetro, dove da ieri è in corso la 77esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, il più alto consesso mondiale della politica internazionale. Oggi il presidente americano Joe Biden e quello ucraino Volodymyr Zelensky (il suo discorso sarà diffuso nella sera italiana) rispondono alla nuova escalation e alle nuove minacce del leader del Cremlino Vladimir Putin, che ha annunciato l'immediata "mobilitazione parziale" dei cittadini russi. "Dobbiamo tenere fede ai principi della carta dell'Onu e rimanere solidali all'Ucraina", ha detto Biden. "C'è una guerra brutale, non necessaria, decisa da un uomo solo [...]. La Russia", membro del Consiglio di Sicurezza, "ha violato i principi fondamentali della carta delle Nazioni Unite, aggredendo un paese sovrano", ha detto il presidente degli Stati Uniti. "Una guerra per eliminare il diritto dell'Ucraina di esistere come stato e degli ucraini di esistere come popolo. Oggi il presidente russo Putin ha inviato altre minacce. Il Cremlino sta organizzando un referendum farsa, che è una enorme violazione" al diritto internazionale. "Nessuno minaccia la Russia, è la Russia che minaccia". Putin ha fatto "minacce nucleari spericolate e irresponsabili", ha aggiunto il leader della Casa Bianca.

Biden ha ricordato la grande assistenza umanitaria e militare garantita all'Ucraina, pari a "oltre 25 miliardi di dollari, finora". "I nostri alleati e partner - ha aggiunto - hanno fatto lo stesso". Il presidente americano ha annunciato altri 2,9 miliardi di dollari per un fondo volto ad aiutare a risolvere l'insicurezza alimentare globale causata in parte dall'invasione russa dell'Ucraina. La somma si aggiunge ai 6,9 miliardi di dollari di assistenza già stanziati dal governo da Washington dall'inizio dell'anno per sostenere la sicurezza alimentare globale. Le forniture alimentari sono pericolosamente interrotte "dagli impatti della pandemia, dall'aggravarsi della crisi climatica, dall'aumento dei costi dell'energia e dei fertilizzanti e dai conflitti prolungati, inclusa l'invasione russa dell'Ucraina". Tali turbolenze hanno "interrotto le catene di approvvigionamento globali e aumentato drasticamente i prezzi alimentari globali".

Biden ha affrontato anche la questione della riforma del Consiglio per la sicurezza dell'Onu e dice che gli Stati Uniti appoggiano l'ipotesi di allargamento dei membri permanenti.