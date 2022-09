Putin accelera l'annessione dei territori occupati in Ucraina

Mosca organizza i "referendum" nelle aree di Donetsk, Luhanks, Zaporizha e Kherson: si terranno dal 23 al 27 settembre. Intanto la Duma russa mette mano al codice penale per punire chi diserta

I russi vanno di fretta con le annessioni formali dei territori ucraini: dal 23 al 27 settembre, cioè a partire da venerdì, si terrà un “referendum” (usiamo le virgolette per rispetto dello strumento del referendum come lo intendiamo noi in occidente) nella regione di Kherson e Zaporizhia, nel centro-sud dell’Ucraina, e nelle due regioni del Donbas, Luhansk e Donetsk, per integrarsi nella Federazione russa. Il “Parlamento” (servono sempre le virgolette) di Luhansk ha approvato all’unanimità una legge per organizzare il referendum, lo stesso è accaduto nelle altre due regioni; a Kherson il capo dell’amministrazione russa locale ha detto che è la popolazione che lo chiede. Il “voto” sarà fatto parzialmente via mail o online.

Il fatto che non ci siano la rete internet né il servizio postale non deve essere di grande rilievo per gli occupanti russi. Così come non è stato riportato alcun accenno al fatto che l’Ucraina controlla circa il 40 per cento di Donetsk e di Zaporizhia, e parti di Kherson e di Luhanks: come faranno i russi ad annettere delle aree che non sono riusciti a conquistare?

A Mosca nel frattempo la Duma ha messo mano al Codice penale, per adattarlo a questa nuova fase della guerra. Gli emendamenti adottati aumentano le pene per chi si rifiuta di partecipare alle operazioni militari (cioè chi non partecipa alla mobilitazione che molto probabilmente Putin annuncerà a breve), per chi diserta, per chi non si presenta e per chi si arrende (fino a 10-15 anni di carcere). Yaroslav Trofimov, indispensabile reporter del Wall Street Journal, dice che “la mobilitazione è imminente, gli uomini russi che non vogliono morire in Ucraina potrebbero avere soltanto pochi giorni per lasciare il paese”. La Borsa russa crolla, di nuovo, e Margarita Simonyan, direttrice di RT e di fatto il principale megafono del Cremlino, scrive minacciosa su Twitter: “A giudicare da quel che accade e dovrà accadere, questa settimana segna la vigilia della nostra vittoria imminente, o la vigilia della guerra nucleare. Non riesco a vedere una terza alternativa”.

All’assemblea generale dell’Onu che ieri ha aperto i lavori del suo 77esimo appuntamento annuale, le notizie sull’accelerazione di Mosca sono arrivate mentre già molti segnalavano le parole di Tayyip Recep Erdogan, il presidente turco autoproclamotosi mediatore tra russi e ucraini, sulla volontà di Putin di mettere fine alla guerra. E’ tutto il contrario, e anzi l’annuncio è arrivato con il tempismo brutale caro al presidente russo, escluso dal consesso onusiano: dopo la visita a Mosca del segretario generale dell’Onu, le forze russe bombardarono Kyiv; all’indomani dell’accordo, patrocinato dall’Onu, per sbloccare i porti ucraini e far partire i carichi di cereali, le forze russe bombardarono il porto di Odessa. Questo è il metodo di Putin.

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, è a New York già da domenica e indefesso ha incontrato il presidente della commissione Affari esteri del Congresso americano, Gregory Meeks, il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, e ha partecipato al Consiglio europeo sulle relazioni internazionali lunedì. Kuleba scandisce con chiarezza il fatto che le armi e il sostegno occidentali sono decisivi e non devono scendere in intensità e importanza proprio ora: la controffensiva ucraina è stata molto efficace, ma questo è soltanto l’inizio, e la mobilitazione russa, con la pericolosa e insistente evocazione di un’escalation nucleare, conferma che siamo entrati in una nuova fase del conflitto. E’ quella in cui gli ucraini hanno dimostrato una superiorità sul campo che è stata letta a Mosca come la necessità di accelerare e inferocire la reazione russa. Altro che pausa, altro che tregua.

Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino che oggi interverrà all’assemblea generale, vuole che questo incontro internazionale diventi il momento in cui tutto il mondo si schieri sulla necessità di riconoscere le responsabilità russe nella guerra in Ucraina. Il procuratore generale ucraino Andrei Kostin ha detto che sono già stati documentati 34 mila (34 mila) crimini di guerra, e ancora sono in corso le indagini nella regione di Kharkiv, appena liberata durante la controffensiva russa.