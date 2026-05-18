Dopo Modena FdI e FI frenano sui rimpatri per chi delinque. Parlano Donzelli, Mulè e Barelli

A commentare la proposta è anche il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè: "Il problema sul tavolo è quello di gestire meglio e bene l'immigrazione, essendo duri sugli irregolari e su chi delinque. Il caso in sé è un campanello d'allarme che dice: non bisogna occuparsene solo in maniera episodica". E continua: "Non se ne può parlare solo quando succede una tragedia". L'azzurro sembra scettico riguardo a quello che vogliono fare nella Lega. E gli fa eco anche il sottosegretario ai Rapporti col Parlamento, sempre in quota FI, Paolo Barelli: "Serve un punto di demarcazione tra i diritti acquisiti e il rispetto delle norme", dice. Ma sono temi "che vanno approfonditi che non possono lasciarsi a dichiarazioni del momento".