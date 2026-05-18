Si ricompone l'asse Lega-Vannacci. Sasso (Fn): "Salvini ha ragione sulla stretta alla cittadinanza"

Del resto, "la sicurezza è un valore non negoziabile", dice il deputato sottolineando come "anche con la carne appena maciullata delle vittime di Modena, c'era già chi si arrampicava a cercare di giustificare o a chiedere ai modenesi di manifestare 'contro chi soffia sull'odio'. Qui siamo di fronte ad una persona integrata, laureata. Le indagini ci diranno se c'è qualcosa a che fare con la radicalizzazione, ma bisogna comunque prendere atto che siamo tutti in pericolo". Parole sovrapponibili, quelle di Sasso, a quelle messe nero su bianco in mattinata dal numero uno del Carroccio su X: "Chissà se qualcuno tenterà ancora di minimizzare l’attentato di Modena. Vediamo se tivù e stampa di sinistra censureranno anche queste parole d’amore", ha scritto allegando le mail minacciose inviate da el Koudri alla sua università. Sasso ci mette il carico: "Dobbiamo intervenire su chi non è integrato, che poi prende una macchina e ammazza le persone. Eventualmente anche rivedendo i criteri con cui si concede la cittadinanza all'immigrato di seconda generazione. E già quella mail era un segnale per muoverci in questo senso" .

Nel centrodestra questo ritrovato affiatamento fra vannacciani e Salvini ha cominciato a destare qualche sospetto. "La tentazione alla quale il centrodestra non deve cedere, nemmeno la parte più a destra, è di fare un passo indietro per 'coprirsi a destra', per timore di Vannacci. Così non si rafforza la coalizione", ha ammonito Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di FI. "È un bravo presidente di regione, ma nel centrodestra non c'è solo Forza Italia", risponde Sasso, non disdegnando l'idea di un'ipotetica coalizione tutta a destra: "Nei prossimi mesi bisognerà capire dove vuole andare il centrodestra. Noi ci siamo e siamo pronti. E sono più che convinto che la stragrande maggioranza degli elettori di Fratelli d'Italia la pensi esattamente come noi".