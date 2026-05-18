Il caso Modena divide il governo: Salvini insegue Vannacci, Meloni e Tajani prendono le distanze

Salvini è andato per conto suo. "Italianissimo, laureato e perfettamente integrato, non vi pare? Chissà se qualcuno tenterà ancora di minimizzare l'attentato di Modena. Vediamo se tivù e stampa di sinistra censureranno anche queste parole d'amore. Avanti con la proposta di legge della Lega per revocare la cittadinanza e il permesso di soggiorno a chi commette gravi reati". Proposta su cui "stiamo lavorando da un anno e mezzo, al di là di quello che emergerà da Modena", ha precisato Salvini, che proprio ieri ha dato mandato a un gruppo di giuristi di rifinire le proposte sulla sicurezza "presentate nei giorni scorsi dalle europarlamentari del suo partito, a partire dalla revoca del permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati, con immediata espulsione", si legge in una nota del Carroccio. Qualche ora prima, da Macerata, Salvini era intervenuto sostenendo che "l'integrazione per molte seconde generazioni è un fallimento, tra baby gang, maranza e criminali come questo che non hanno alcuna giustificazione. In attesa di ulteriori sviluppi – aveva detto ancora – non si trovino giustificazioni come problemi psichiatrici o il fatto che non trovasse lavoro. Se chi ha problemi personali si mette a falciare passanti innocenti diventa il caos".