Le prime ipotesi sulla matrice dell’attacco di Modena e qualche scomposta reazione politica

La gravità della vicenda ha suscitato commozione e allarme in tutto il paese e di questo sentimento si sono fatti interpreti i massimi esponenti delle istituzioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Mattarella e Meloni hanno visitato Modena e l’ospedale bolognese dove sono ricoverati molti dei feriti, alcuni gravissimi, vittime dell’aggressione. Nelle loro parole oltre all’ovvia esecrazione per il fatto criminoso, c’è stata solidarietà per i feriti, sostegno ai sanitari che cercano di curarli e vivo apprezzamento per coloro che si sono attivati per fermare e disarmare l’aggressore, senza nessuna esternazione sulla personalità del criminale.

Nei commenti politici, invece, questo dato è diventato centrale. E’ interessante osservare la differenza tra chi cerca di capire e chi utilizza anche questa tragedia per rilanciare campagne propagandistiche. Il dato principale della biografia di Salim è l’impegno per integrarsi, il fatto che si è laureato in Economia e che cercava lavoro. L’altro elemento è la sua condizione psichica, considerata patologica dall’Asl di Modena che aveva identificato sintomi di schizofrenia. Sembra naturale pensare che le difficoltà a trovare lavoro abbiano creato nel giovane una reazione e una percezione di discriminazione che il disagio psichico ha poi trasformato in aggressività incontrollata. Naturalmente spetterà alle indagini chiarire se e come queste o altre motivazioni siano state all’origine della tentata strage, ed è facile prevedere che il procedimento penale avrà come tema principale la capacità di intendere e di volere del colpevole, visto che ovviamente non c’è alcun dubbio sulla sua colpevolezza.

Naturalmente non si può escludere a priori l’intento terroristico o legami con qualche organizzazione radicale, ma va detto che finora gli accertamenti già svolti tendono a escludere questa ipotesi. E’ necessario tener conto di questo quadro, per quanto sommario, dei primi dati disponibili per esaminare le reazioni politiche. Si è già detto dell’equilibrio delle esternazioni del presidente Mattarella e della premier Meloni che comunque rappresentano la posizione ufficiale e istituzionale.

Passando invece ai commenti si trova di tutto. Sul Giornale si può leggere il seguente titolo “L’Emilia delle cooperative e delle lezioni islamiche è diventata rossa di paura”, il che allude, senza alcuna connessione razionale, a un clima di sinistra che sarebbe favorevole a episodi di criminalità islamica perché “la regione prima per musulmani residenti scopre l’altro lato dell’accoglienza per tutti”. E’ proprio la questione dell’accoglienza di immigrati il tema agitato soprattutto dalla Lega: Matteo Salvini ha definito El Koudri “criminale di seconda generazione” per poi rilanciare la sua proposta di una stretta sui permessi di soggiorno: “Permessi di soggiorno e cittadinanza sono un atto di fiducia degli italiani nei confronti di chi arriva, chi commette certi reati deve poter perdere questa fiducia: permesso di soggiorno a punti come la patente, per chi delinque via i documenti e si ricomincia da capo”. Il tentativo di sfruttare l’emozione e l’orrore per il crimine per lanciare generalizzazioni infondate e rilanciare proposte che, peraltro, non sarebbero efficaci nel caso specifico è un modo di affrontare la questione che è quasi generoso definire propagandistico. Dal centrodestra, però, sono state espresse anche posizioni sensate e equilibrate. Il ministro del’Interno Matteo Piantedosi ha detto chiaro e tondo: “Per el Koudri disagio psichiatrico, non terrorismo”, e ha annunciato che ci sarà un riconoscimento per i cittadini che lo hanno fermato. Anche il ministro della difesa Guido Crosetto ha parlato di “un episodio più legato alla sfera psicologica individuale che un atto legato ad altre motivazioni”.