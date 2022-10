Putin sacrifica qualcosa in Siria per rinforzarsi in Ucraina

Akjemal Magtymova, direttrice dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Siria, un’agenzia delle Nazioni Unite, era solita incontrare di nascosto militari russi stanziati a Damasco a sostegno del regime, violando la neutralità dell’organizzazione. Di cosa parlassero non è noto, ma si sospetta che l’oggetto degli incontri fosse la gestione degli aiuti umanitari e dei finanziamenti per la ricostruzione. Dopo anni di sospetti, ora alcuni dipendenti hanno denunciato questo e molto altro in uno scoop pubblicato giovedì da Associated Press. Le testimonianze sull’operato di Magtymova rivela diverse violazioni che mettono in imbarazzo l’Onu. Dal maggio del 2020, la direttrice ha sottratto all’organizzazione migliaia di dollari in cene e feste organizzate in hotel prestigiosi come il Four Season di Damasco per celebrare sé medesima e i presunti risultati conseguiti. Presunti, perché all’epoca dei fatti la Siria era (ed è ancora) uno dei paesi al mondo con le scorte di vaccini anti Covid più scarne e con appena l’1 per cento della popolazione vaccinato. Nonostante la guerra e la pandemia, Magtymova era già passata alle cronache nel dicembre dello stesso anno per avere coinvolto un centinaio di funzionari dell’Oms in un flash mob condiviso sui social dell’organizzazione, con tanto di musica e balletti. La spensieratezza sfacciata che si respirava nell’agenzia era tutelata da un sistema di corruzione di cui Magtymova sarebbe stato un ingranaggio essenziale. Secondo le accuse rivolte dai dipendenti dell’organizzazione, in due anni di servizio la direttrice ha assunto diversi parenti di uomini legati al regime di Assad e si è prodigata in “favori” fatti ad alti funzionari del governo di Damasco, alcuni dei quali coinvolti “in una serie infinita di violazioni dei diritti umani”.

