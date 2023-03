In Israele serve un pompiere per placare il governo e le proteste

Lunedì si è tenuta una riunione interna del Likud, il partito del premier israeliano Benjamin Netanyahu, e il clima descritto dai media che avevano fonti interne non era rilassato. Molti parlamentari del Likud erano a disagio proprio con l’argomento che sta dividendo il premier e la piazza, che anche ieri è scesa in strada a manifestare: la riforma della Giustizia. Gli esponenti del partito che avevano sollevato l’argomento si rivolgevano con insistenza a un uomo, che di questa riforma è tra le menti, e il quale potrebbe avere l’autorità e la posizione per rivederla. Tiravano nel mezzo della discussione il ministro della Giustizia Yariv Levin, chiedendogli di spiegare cosa potrebbe succedere se la Corte suprema decidesse di ribaltare la norma che conferisce più potere alla maggioranza per nominare i giudici. Israele va incontro a un blocco giudiziario e politico, e gli uomini del premier, che lo accompagnano da decenni, all’interno di questo blocco stanno scomodi e non è confortante vedere Netanyahu arrivare a Londra tra le proteste ed essere accolto dal premier inglese con un discorso-ramanzina sui princìpi democratici. Secondo uno degli ultimi sondaggi, il Likud rimane il partito più votato e questo dato stride con la furia della piazza. Alcuni uomini del premier temono però che più si andrà avanti con la riforma, più cresceranno i disagi e più il Likud ne farà elettoralmente le spese.

