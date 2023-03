C'è un modo per aiutare Israele e Bibi: rivedere insieme la riforma della giustizia

Benjamin Netanyahu ha dovuto rimandare la sua visita a Londra, perché non ha trovato personale di volo disposto ad accompagnarlo, nel giorno in cui la Knesset, il Parlamento israeliano, ha anche ratificato la legge che impedisce che un premier in carica sia dichiarato inadatto dalla Corte suprema a svolgere le sue funzioni per problemi con la giustizia. Netanyahu, che si trova sotto processo per diversi capi di accusa, si blinda il futuro e Israele, che pure lo ha votato in larga maggioranza, non vuole che questo rappresenti per il paese la fine dello stato di diritto.

