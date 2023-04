Nell'attentato a Tel Aviv è morto un cittadino italiano

L’allerta in Israele era alta dopo gli scontri sul Monte del Tempio di martedì notte, dopo i missili arrivati sia dalla Striscia di Gaza mercoledì, sia dal sud del Libano giovedì, dopo l’attentato in Cisgiordania di ieri costato la vita a due sorelle e in cui è rimasta gravemente ferita una terza vittima: la madre delle due. A Tel Aviv c’è stato un altro attentato: un terrorista armato si è lanciato in macchina contro i civili che passeggiavano lungo l’area del lungomare uccidendo un italiano, Alessandro Parini, un avvocato romano di trentacinque anni arrivato per una vacanza venerd' mattina a Tel Aviv, e ferendo altre sette persone, tutti turisti britannici e altri italiani. Il terrorista è stato poi neutralizzato dalla polizia israeliana e un agente ha raccontato che mentre si avvicinava alla macchina, l’uomo stava prendendo tra le mani un'arma, dopo il colpo, la macchina si è capovolta.

