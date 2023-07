Netanyahu non cede sulla riforma della giustizia. In Israele si protesta ancora

Il premier Benjamin Netanyahu ha rilanciato la contestata riforma della giustizia, dopo aver atteso per tre mesi. In un’intervista al Wall Street Journal aveva detto di aver fatto marcia indietro sulla clausola di “deroga” che permette alla Corte suprema di abolire provvedimenti approvati dal Parlamento ritenuti non conformi alle “leggi fondamentali” (che in Israele fanno le veci di una Costituzione scritta che non c’è). E’ passata invece in prima lettura, in una votazione notturna tra lunedì e martedì, la soppressione del “criterio di ragionevolezza”. In sostanza, l’applicazione del buon senso in sede legale. Si vuole evitare, in futuro, che si verifichi di nuovo quanto accaduto a gennaio, quando i giudici hanno bocciato come “altamente irragionevole” la nomina a ministro della Salute e dell’Interno di Aryeh Deri, un politico che aveva negoziato precedenti condanne penali con la promessa di abbandonare ogni posizione di governo. Abolire l’esercizio della ragionevolezza, protestano i critici della revisione del sistema giudiziario, impedirà alla Corte suprema di raddrizzare nomine corrotte o, viceversa, licenziamenti in posizioni strategiche di potere. Ma il senso comune e l’irragionevolezza, dissentono i sostenitori della riforma, non si basano su criteri chiari ma sono soggetti a valori e interpretazione del mondo di giudici, che sono nominati ma non eletti.

