Le lotte anti woke sono il collante della destra brexitar-trumpiana. Nigel Farage ne ha vinta una

“Voglio la verità assoluta”, ha detto Nigel Farage, l’indipendentista e brexitaro più pugnace del Regno Unito, oggi presidente onorario di Reform Uk (il nuovo nome del Brexit Party) e conduttore di una trasmissione sull’emittente Gb News. La “verità assoluta” riguarda il conto in banca di Farage presso la Coutts, la “banca dell’élite”, che è stato chiuso all’improvviso ed è diventato un caso politico: Farage ha sostenuto fin dall’inizio che la chiusura era stata dettata dal fatto che la Coutts, e ancor più la NatWest che è la banca-madre, non condividono le sue idee politiche – una cancellazione dettata dal progressismo woke. Davvero si tratta di una censura? La Bbc ha detto: no, semplicemente Farage non rispettava i requisiti finanziari richiesti per avere un conto presso la Coutts.

