Il leader del Labour indica una strada d'unità per la sinistra. Oggi tre voti nel Regno Unito

Milano. Oggi nel Regno Unito si tengono le elezioni suppletive in tre seggi conservatori e, secondo le previsioni, i Tory potrebbero perderle tutte e tre. Una ragione sta nel fatto che questi voti sono stati determinati dalle dimissioni dell’ex premier Boris Johnson, che ha lasciato il suo seggio dopo che l’inchiesta sul partygate ha stabilito le sue responsabilità, da quelle di un suo alleato, Nigel Adams, che lo ha seguito (non solo per lealtà, ma perché era nella lista dei peer che Johnson ha presentato al premier Rishi Sunak, che l’ha mezza rifiutata), e da quelle di David Warburton, che era stato sospeso in seguito ad accuse di molestie sessuali e abuso di sostanze stupefacenti. Qualcuno dice che i Tory patiscono il “Long Boris”, che come il Long Covid lascia effetti fastidiosi che tendono a non scomparire: è un’analogia efficace che racconta una crisi del partito di governo che va avanti da molto tempo e che ha certo a che fare con l’ex premier, ma anche con il fatto che il più grande progetto per il futuro del paese organizzato in questi ultimi anni – la Brexit – si sta rivelando un disastro e se la qualità della vita peggiora e i tuoi leader sono sempre più equivoci, la voglia di cambiamento diventa determinante.

