L'Alleanza contro la guerra ibrida

Tra le decisioni prese dai leader dei paesi dell’Alleanza atlantica al summit di Vilnius c’è anche la creazione di una piattaforma per il controllo integrato delle infrastrutture strategiche sottomarine. Il nuovo Centro marittimo per la sicurezza sarà posto all’interno del Comando marittimo della Nato (il cosiddetto Marcom) che ha sede a Northwood, nel Regno Unito, e servirà a monitorare la sicurezza di gasdotti e soprattutto dei preziosissimi cavi sottomarini per le comunicazioni, responsabili per il 95 per cento del funzionamento di internet a livello globale. Sono i cavi, e non la connettività wireless, a trasportare i dati. E i dati non sono soltanto civili, ma anche strategici, finanziari, militari. Nel comunicato finale del vertice Nato di Vilnius, dal punto 60 in poi, per la prima volta i leader articolano e dettagliano le potenziali minacce contro l’Alleanza che non riguardano più soltanto i suoi confini geografici, ma anche le infrastrutture complesse e fondamentali per la sicurezza. Dallo spazio al cyberspazio fino al mondo sottomarino – e questa è la novità politica che si sta affermando – il comunicato esplicita un dettaglio anticipato anche dallo Strategic concept della Nato dello scorso anno: la Difesa di “ogni centimetro” del territorio dell’Alleanza non si limita a un attacco armato contro uno degli alleati, ma anche a un attacco alle sue infrastrutture. Dunque attività o operazioni ostili, “che potrebbe raggiungere il livello di attacco armato”, possono portare il Consiglio “a invocare l’articolo 5 del Trattato”.

