“Il futuro dell'Ucraina è nella Nato”, dicono gli alleati a Vilnius

La solidarietà a Kyiv “è incrollabile”, dicono i capi di stato e di governo riuniti in Lituania. “La Russia deve fermare immediatamente questa guerra illegale di aggressione”. Cosa c’è nello storico comunicato della Nato

Pubblichiamo la traduzione dei primi diciannove punti del comunicato finale del vertice di Vilnius rilasciato dai capi di stato e di governo dei paesi dell’Alleanza atlantica a seguito della riunione del Consiglio.



Noi, capi di stato e di governo dell’Alleanza atlantica, legati dai valori condivisi delle libertà individuali, dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto, ci siamo riuniti a Vilnius mentre la guerra continua nel continente europeo, per riaffermare il nostro duraturo legame transatlantico, la nostra unità, coesione e solidarietà in un momento critico per la nostra sicurezza e per la pace e la stabilità internazionali. La Nato è un’Alleanza difensiva. E’ il forum transatlantico unico, essenziale e indispensabile per consultarsi, coordinarsi e agire su tutte le questioni relative alla nostra sicurezza individuale e collettiva. Riaffermiamo il nostro impegno ferreo a difenderci reciprocamente e a difendere ogni centimetro del territorio alleato in ogni momento, a proteggere il nostro miliardo di cittadini e a salvaguardare la nostra libertà e democrazia, in conformità con l’articolo 5 del Trattato di Washington. Continueremo a garantire la nostra difesa collettiva da tutte le minacce, indipendentemente dalla loro provenienza, sulla base di un approccio a 360 gradi, per adempiere ai tre compiti fondamentali della Nato: deterrenza e difesa, prevenzione e gestione delle crisi e sicurezza cooperativa. Aderiamo al diritto internazionale, agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e ci impegniamo a sostenere l’ordine internazionale basato sulle regole. Questo Vertice segna una pietra miliare nel rafforzamento della nostra Alleanza.

2. Diamo un caloroso benvenuto al presidente Zelensky alla riunione inaugurale del Consiglio Nato-Ucraina. Attendiamo con ansia i preziosi scambi con i capi di stato e di governo di Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Repubblica di Corea, nonché con il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione europea in occasione di questo vertice. Accogliamo con favore anche gli impegni con i ministri degli Esteri della Georgia e della Repubblica di Moldavia e con il viceministro degli Esteri della Bosnia-Erzegovina, mentre continuiamo a consultarci da vicino sull’attuazione delle misure di sostegno su misura della Nato.

3. Diamo il benvenuto alla Finlandia come nuovo membro dell’Alleanza. Si tratta di un passo storico per la Finlandia e per la Nato. Per molti anni abbiamo lavorato a stretto contatto come partner; ora siamo insieme come alleati. L’adesione alla Nato rende la Finlandia più sicura e la Nato più forte.

4. Riaffermiamo il nostro impegno alla politica della porta aperta della Nato e all’articolo 10 del Trattato di Washington. Ogni nazione ha il diritto di scegliere i propri accordi di sicurezza. Siamo ansiosi di accogliere la Svezia come membro a pieno titolo dell’Alleanza e, a questo proposito, accogliamo con favore l’accordo raggiunto tra il segretario generale della Nato, il presidente della Turchia e il primo ministro della Svezia.

5. La pace nell’area euro-atlantica è stata infranta. La Federazione russa ha violato le norme e i princìpi che hanno contribuito a creare un ordine di sicurezza europeo stabile e prevedibile. La Federazione russa è la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza degli alleati e alla pace e stabilità nell’area euro-atlantica. Il terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni, è la minaccia asimmetrica più diretta alla sicurezza dei nostri cittadini e alla pace e alla prosperità internazionali. Le minacce che dobbiamo affrontare sono globali e interconnesse.

6. La competizione strategica, l’instabilità pervasiva e gli choc ricorrenti definiscono il nostro ambiente di sicurezza più ampio. I conflitti, la fragilità e l’instabilità in Africa e in medio oriente influiscono direttamente sulla nostra sicurezza e su quella dei nostri partner. Le ambizioni dichiarate e le politiche coercitive della Repubblica popolare cinese (Rpc) sono una sfida ai nostri interessi, alla nostra sicurezza e ai nostri valori. Rimaniamo aperti a un impegno costruttivo con la Rpc, anche per costruire una trasparenza reciproca, al fine di salvaguardare gli interessi di sicurezza dell’Alleanza. Continuiamo ad affrontare minacce cibernetiche, spaziali, ibride e altre minacce asimmetriche, nonché con l’uso malevolo di tecnologie emergenti e dirompenti.

7. La Russia è pienamente responsabile della sua guerra di aggressione illegale, ingiustificabile e non provocata contro l’Ucraina, che ha gravemente minato la sicurezza euro-atlantica e globale e per la quale deve essere ritenuta pienamente responsabile. Continuiamo a condannare con la massima fermezza le palesi violazioni del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite e degli impegni e principi dell’Osce da parte della Russia. Non riconosciamo e non riconosceremo mai le annessioni illegali e illegittime della Russia, compresa la Crimea. Non ci può essere impunità per i crimini di guerra russi e altre atrocità, come gli attacchi contro i civili e la distruzione delle infrastrutture civili che privano milioni di ucraini dei servizi umani di base. Tutti i responsabili devono essere chiamati a rispondere delle violazioni e degli abusi dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, in particolare contro la popolazione civile ucraina, compresa la deportazione forzata di bambini e la violenza sessuale legata al conflitto. La distruzione della diga di Nova Kakhovka evidenzia le brutali conseguenze della guerra iniziata dalla Russia. La guerra della Russia ha avuto un profondo impatto sull’ambiente, sulla sicurezza nucleare, energetica e alimentare, sull’economia globale e sul benessere di miliardi di persone in tutto il mondo. Gli alleati stanno lavorando per consentire le esportazioni di grano ucraino e sostenere attivamente gli sforzi internazionali per alleviare la crisi alimentare globale.

8. La Russia deve immediatamente fermare questa guerra illegale di aggressione, cessare l’uso della forza contro l’Ucraina e ritirare completamente e incondizionatamente tutte le sue forze e le sue attrezzature dal territorio dell’Ucraina all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti, estendendosi alle sue acque territoriali. Esortiamo tutti i paesi a non fornire alcun tipo di assistenza all’aggressione russa e condanniamo tutti coloro che stanno attivamente facilitando la guerra della Russia. Il sostegno della Bielorussia è stato strumentale, in quanto continua a fornire il suo territorio e le sue infrastrutture per consentire alle forze russe di attaccare l’Ucraina e sostenere l’aggressione della Russia. In particolare la Bielorussia, ma anche l’Iran, devono porre fine alla loro complicità con la Russia e tornare a rispettare il diritto internazionale.

9. Accogliamo con favore il forte sostegno dell’Assemblea generale dell’Onu agli sforzi per promuovere una pace globale, giusta e duratura in Ucraina. Accogliamo con favore e sosteniamo l’impegno del presidente Zelensky nel definire i princìpi di tale pace attraverso la sua Formula di pace. Siamo impegnati a raggiungere una pace giusta e duratura che sostenga i princìpi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare la sovranità, l’integrità territoriale e l’indipendenza. Sottolineiamo che ciò non può essere realizzato senza il ritiro completo e incondizionato della Russia. Pur avendo invitato la Russia a impegnarsi in modo costruttivo in negoziati credibili con l’Ucraina, la Russia non ha mostrato alcuna apertura genuina a una pace giusta e duratura.

10. Riaffermiamo la nostra incrollabile solidarietà al governo e al popolo ucraino nell’eroica difesa della loro nazione, della loro terra e dei nostri valori comuni. Sosteniamo pienamente il diritto intrinseco dell’Ucraina all’autodifesa, come sancito dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Rimaniamo fermi nel nostro impegno a rafforzare ulteriormente il sostegno politico e pratico all’Ucraina che continua a difendere la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale all’interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale, e continueremo a sostenerla per tutto il tempo necessario. Accogliamo con favore gli sforzi di tutti gli alleati e dei partner impegnati a fornire sostegno all’Ucraina.

11. Sosteniamo pienamente il diritto dell’Ucraina di scegliere i propri accordi di sicurezza. Il futuro dell’Ucraina è nella Nato. Riaffermiamo l’impegno assunto al Vertice di Bucarest del 2008, secondo cui l’Ucraina sarebbe diventata membro della Nato, e oggi riconosciamo che il paese ha già compiuto sufficienti progressi verso la piena integrazione euro-atlantica da rendere non più necessario un Piano d’azione per l’adesione. L’Ucraina ha aumentato il suo livello di interoperabilità e interazione politica con l’Alleanza e ha compiuto notevoli progressi sulla strada delle riforme. In conformità con la Carta Nato-Ucraina del 1997 sul Partenariato Distintivo e con la Dichiarazione del 2009 che integra tale Carta, gli alleati continueranno ad assistere e monitorare i progressi dell’Ucraina verso l’interoperabilità e le ulteriori riforme democratiche e del settore della sicurezza richieste. I ministri degli Esteri della Nato valuteranno regolarmente i progressi compiuti nell’ambito del Programma nazionale annuale adattato. L’Alleanza aiuterà l’Ucraina ad attuare queste riforme e ad avanzare sulla strada della futura adesione. Saremo in grado di estendere all’Ucraina l’invito ad aderire all’Alleanza una volta che gli alleati avranno deciso di farlo e le condizioni saranno soddisfatte.

12. La sicurezza dell’Ucraina è di grande importanza per gli alleati e per l’Alleanza. Per sostenere l’ulteriore integrazione dell’Ucraina nella Nato, oggi abbiamo concordato un pacchetto sostanziale di sostegno politico e pratico ampliato. Abbiamo deciso di istituire il Consiglio Nato-Ucraina, un nuovo organismo congiunto in cui gli alleati e l’Ucraina siedono come membri paritari per promuovere il dialogo politico, l’impegno, la cooperazione e le aspirazioni euro-atlantiche dell’Ucraina all’adesione alla Nato. Il Consiglio prevede consultazioni, processi decisionali e attività congiunte e fungerà anche da meccanismo di consultazione in caso di crisi tra la Nato e l’Ucraina.

13. La fornitura da parte della Nato di mezzi militari non letali urgentemente necessari nell’ambito del pacchetto globale di assistenza all’Ucraina (Pac) rimane una priorità. Sin dal Vertice di Madrid, gli alleati e i partner hanno impegnato più di 500 milioni di euro per la Nato. Per aiutare l’Ucraina a garantire la deterrenza e la difesa a breve, medio e lungo termine, abbiamo deciso oggi di sviluppare ulteriormente la Pac in un programma pluriennale. Questo comprenderà l’aiuto all’Ucraina per ricostruire il suo settore della sicurezza e della difesa e per raggiungere la piena interoperabilità con la Nato. Gli alleati continueranno a finanziare la Pac su una base sostenibile e prevedibile. Accogliamo con favore i contributi dei partner e li incoraggiamo vivamente a fornire ulteriori contributi.

14. La Russia ha rafforzato la sua posizione e presenza militare in tutte le regioni del Baltico, del Mar Nero e del Mediterraneo e conserva significative capacità militari nell’Artico. La sua posizione più assertiva, le sue capacità militari innovative e le sue attività provocatorie, in particolare vicino ai confini della Nato, così come le sue esercitazioni di allerta su larga scala organizzate senza preavviso, rimangono una minaccia per la sicurezza dell’area euro-atlantica. Nel Grande Nord, la sua capacità di ostacolare il rafforzamento degli alleati dell’Atlantico settentrionale e la libertà di navigazione in quest’area costituisce una sfida strategica per l’Alleanza. La Nato e gli alleati continueranno a svolgere le attività necessarie in modo calibrato e coordiNato, in particolare mettendo in pratica i piani appropriati.

15. La maggiore integrazione militare tra Russia e Bielorussia, compreso il dispiegamento di capacità militari avanzate e di truppe russe in Bielorussia, ha implicazioni per la stabilità regionale e la difesa dell’Alleanza. La Nato rimarrà vigile e continuerà a monitorare da vicino gli sviluppi, in particolare il possibile dispiegamento di “compagnie militari private” in Bielorussia. Chiediamo alla Bielorussia di porre fine alle sue azioni malevole contro i suoi vicini, di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali e di conformarsi al diritto internazionale.

16. La Russia sta modernizzando le sue forze nucleari, compreso il suo vasto arsenale di armi di teatro, e sta espandendo i suoi nuovi e dirompenti sistemi di lancio a doppio uso. L’uso da parte della Russia di tali sistemi di lancio per attaccare la popolazione e le infrastrutture civili critiche in Ucraina è inaccettabile. Condanniamo il fatto che la Russia abbia annunciato l’intenzione di dispiegare armi nucleari e sistemi a capacità nucleare sul territorio bielorusso, un’ulteriore dimostrazione dei suoi ripetuti attacchi alla stabilità strategica e alla sicurezza globale nell’area euro-atlantica. Condanniamo l’irresponsabile retorica nucleare della Russia e il suo brandire la minaccia nucleare. Ricordiamo che il 3 gennaio 2022 i leader dei cinque stati dotati di armi nucleari hanno rilasciato una dichiarazione congiunta volta a prevenire la guerra nucleare e a evitare la corsa agli armamenti. Invitiamo la Russia a riaffermare, con parole e fatti, il suo impegno nei confronti dei princìpi enunciati in tale dichiarazione.

17. Le azioni della Russia riflettono una postura di intimidazione strategica e richiedono che la Nato continui a monitorare tutti questi sviluppi e ad adattare la sua postura di conseguenza. Gli alleati continueranno a lavorare a stretto contatto per affrontare le minacce e le sfide poste dalla Russia e riaffermano che l’uso da parte della Russia di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari avrebbe gravi conseguenze.

18. La Russia ha intensificato le sue attività ibride contro i paesi membri e partner della Nato, anche attraverso l’uso di intermediari. Queste includono interferenze nei processi democratici, coercizione politica ed economica, vaste campagne di disinformazione, sorveglianza informatica e attività illegali di disturbo da parte dei servizi segreti russi. Stiamo rafforzando i nostri strumenti per contrastare le attività ibride russe e garantiremo che l’Alleanza e gli alleati siano preparati a scoraggiare e difendersi dagli attacchi ibridi.

19. Cerchiamo stabilità e prevedibilità nell’area euro-atlantica e tra la Nato e la Russia. La Nato non cerca il confronto e non rappresenta una minaccia per la Russia. Date le politiche e le azioni ostili della Russia, non possiamo considerarla un partner. Affinché le nostre relazioni con la Russia si evolvano, essa dovrà abbandonare il suo atteggiamento aggressivo e rispettare pienamente il diritto internazionale. Siamo pronti a mantenere aperti i canali di comunicazione con Mosca per gestire e ridurre i rischi, prevenire qualsiasi escalation e aumentare la trasparenza. Allo stesso tempo, continueremo a consultarci e a valutare l’impatto delle politiche e delle azioni della Russia sulla nostra sicurezza e a rispondere in modo concertato e responsabile alle minacce e alle azioni ostili della Russia.