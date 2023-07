L'Italia porta a Vilnius i problemi di Roma. Gli incontri di Meloni

Vilnius, dalla nostra inviata. In un summit dedicato a rafforzare il fianco orientale dell’Alleanza atlantica, ad aumentare le truppe in Polonia, in Lituania, in Lettonia ed Estonia e e ad aumentare le spese militari rendendo il 2 per cento del pil non più il tetto ma la base minima da destinare alla Difesa – cosa che il fianco orientale fa già – a decidere quanto e come allargarsi, a non eludere le prossime minacce che verranno dall’Indo-Pacifico, l’Italia chiede di dedicare attenzione anche al sud, anche al Mediterraneo. Ne ha parlato lunedì la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Riga e lo ha ribadito ieri anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, anche lui a Vilnius per il vertice della Nato. Al Nato Public Forum, un evento che si svolge a margine del summit, Tajani ha parlato a lungo del Mediterraneo, delle azioni in cui la Marina, la Guardia di finanza e la Guardia costiera italiane sono impegnate e le ha descritte come “azioni a favore della sicurezza”. La parola non è casuale e l’intenzione di Roma è di recuperare l’attenzione dell’Alleanza atlantica e portarla sul Mediterraneo, che non è la priorità né degli Stati Uniti né di altri membri della Nato. Il messaggio dell’Italia è che il disinteresse americano, il vuoto occidentale in Africa è stato riempito dalla Russia e dalla Cina, e la guerra in Ucraina e le paure nell’Indo-Pacifico, devono far capire agli alleati che anche il Mediterraneo è un problema.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE