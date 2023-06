Rimandare di nuovo l'ingresso di Kyiv nella Nato è un errore. Intervista allo storico Serhii Plokhy

La promessa fatta alla Russia dagli Stati Uniti sulla non espansione della Nato verso est “è una teoria del complotto”, dice Serhii Plokhy, professore di Storia ucraina e direttore dell’Istituto di ricerca ucraino di Harvard: “La questione fu posta alla fine degli anni Ottanta mentre si discuteva della riunificazione della Germania, ma non ci fu alcun accordo e non fu fatta alcuna promessa: non esiste infatti alcun documento firmato dalle parti e lo stesso Michail Gorbaciov, che a quegli incontri partecipò, ha in seguito confermato che di promesse in questo senso non ce ne sono mai state”. Secondo Plokhy, l’espansione della Nato non è comunque la ragione – la “provocazione”, come dicono i filorussi – che ha spinto Vladimir Putin a invadere l’Ucraina: “Questa guerra è iniziata nel 2014 e allora il problema per Mosca non era l’ingresso di Kyiv nella Nato ma l’associazione dell’Ucraina con l’Unione europea. Putin cercò di impedire quell’accordo prima corrompendo l’allora presidente ucraino Viktor Yanukovich (con 15 miliardi di dollari, ndr) e poi inviando le sue truppe in Crimea e nel Donbas. Se davvero l’espansione della Nato fosse la ragione che ha spinto Putin a invadere l’Ucraina l’anno scorso, mi sarei aspettato che la Russia spostasse le sue truppe lungo il confine con la Finlandia dopo la sua adesione all’Alleanza atlantica. Mi sembra che nessun soldato russo sia stato spostato dall’Ucraina per andare a rafforzare il confine tra la Russia e la Nato, che intanto è raddoppiato”. Putin ha invaso l’Ucraina perché è l’Ucraina, non c’entra la Nato e non c’entra l’occidente – o forse c’entrano soltanto nella misura in cui avrebbero potuto proteggere di più l’Ucraina.

