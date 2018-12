Il sogno svanito di Euromaidan

C’era di tutto in quella piazza. C’erano gli arrabbiati, c’erano gli speranzosi, c’erano i curiosi, c’erano i violenti. C’era tutta l’Ucraina, arrivata a Kiev per dire qualcosa. La rabbia di Euromaidan era una forza mai vista, era contro un sistema che costringeva la nazione al ribasso, era una rabbia piena di amore per l’Europa, carica di sogni. “Tutto sembrava irreale, la gente, gli slogan. Era il nostro paese che si mostrava così come era. Estremamente arrabbiato ed estremamente povero. Eravamo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.