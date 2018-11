Roma. Le tre navi ucraine mandate a sorpassare lo stretto di Kerch sono ancora in mano ai russi, come in mano ai russi sono ancora i ventuno soldati ucraini – sei di loro sono feriti, due sono stati condannati a due mesi di carcere – che erano a bordo delle imbarcazioni. Dopo l’episodio di domenica, il presidente ucraino Petro Poroshenko si è riunito con i ministri della Difesa e dell’Interno e non è difficile immaginare cosa sia accaduto nel consiglio...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.