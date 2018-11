Roma. Quella di domenica tra navi russe e ucraine è stata una battaglia. E la guerra è fatta di questo: di battaglie, fronti e morti. In Ucraina la guerra non è iniziata domenica con le tre imbarcazioni, un rimorchiatore e due cannoniere mandate da Kiev a superare lo stretto di Kerch che separa la Crimea e la Russia, e sequestrate da Mosca nel pomeriggio – in risposta oggi il Parlamento ucraino ha approvato la legge marziale. La guerra è iniziata...

