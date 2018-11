Roma. La Georgia, come l’Ucraina, è un’ossessione per il Cremlino. Qualunque cosa fosse successa mercoledì nelle urne a Tbilisi, sia che gli elettori avessero votato per Grigol Vashadze o per Salome Zurabishvili, Mosca sapeva che non avrebbe potuto sperare in una vittoria filorussa. Alla fine ha vinto Salome Zurabishvili, una ex diplomatica, nata a Parigi da genitori fuggiti ancora bambini dall’arrivo dell’Armata rossa nel 1921, tornata in Georgia nel 2003 come ambasciatrice e cittadina francese. Fu Mikheil Saakashvili a conferirle...

