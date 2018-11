Milano. Donald Trump non incontrerà Vladimir Putin al G20, ha tuittato ieri il presidente americano in volo sull’Air Force One diretto a Buenos Aires. “Le navi e i marinai non sono stati restituiti all’Ucraina da parte della Russia”, ha scritto Trump, quindi non ci incontreremo: speriamo ci sia un’altra occasione “quando questa situazione sarà risolta”. Il commento da parte del presidente americano era molto atteso, in questi giorni si era limitato a dire che la situazione non gli piaceva affatto,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.