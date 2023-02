Volodymyr Zelensky, il migliore

Quando, un anno fa, nelle war room occidentali si scommetteva quanti minuti sarebbe durato Volodymyr Zelensky sotto le bombe russe, lo scetticismo nei suoi confronti si basava fondamentalmente sul suo mestiere precedente: per tanti politici ed esperti il presidente ucraino rimaneva ancora “il comico”. Chi in buona fede gli proponeva una fuga da quella che sembrava una fine certa aveva sottovalutato però un aspetto degli uomini da palcoscenico: nessun attore rinuncerebbe mai al ruolo della sua vita. Zelensky rispose con la famosa battuta “Ho bisogno di munizioni, non di un passaggio”, ed entrò direttamente nel mito.

