Quanto costa ricostruire l'Ucraina. I pregiudizi e gli asset russi

Il ministero della Difesa russo e l’Fsb, il servizio di sicurezza federale, hanno fissato le elezioni per il 10 settembre nelle quattro regioni ucraine che la Russia pretende di aver annesso ma che non controlla completamente – Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. La dichiarazione è arrivata dalla commissione elettorale di Mosca e mostra l’approccio di Vladimir Putin alla questione territoriale: annettere anche quel che non controlla, distruggere tutto quel che non riesce a conquistare. A quasi sedici mesi dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, questo semplice e feroce paradigma putiniano si è mostrato in tutte le forme possibili, con la tentata avanzata via terra, con i bombardamenti incessanti dal cielo, i referendum farsa, le deportazioni e le tracce lasciate ovunque del passaggio russo. Come il messaggio riportato dal giornalista del New York Times Thomas Gibbons-Neff da una cittadina nell’est ucraino occupata dai russi lo scorso anno e poi liberata: “Non è un crimine di guerra se ci siamo divertiti”, ha lasciato scritto sul muro di un bar un soldato russo.

