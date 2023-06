La strategia dei nervi: Mosca attacca la città di Zelensky, ma sono gli ucraini ad avere il controllo sulle emozioni

Kryvyi Rih è la città natale del presidente ucraino e, prima che Volodymyr Zelensky arrivasse alla presidenza, era conosciuta per essere uno dei principali centri del ferro dell’Ucraina, ospita l’impianto siderurgico di ArcelorMittal, e per la sua forma amena: lunghissima e strettissima. Kryvyi Rih è una lingua, progettata per permettere l’atterraggio degli aerei militari, e in questi mesi l’esercito di Mosca ha cercato di utilizzarla come ponte aereo. La città ha sempre saputo che per il Cremlino colpirla – e ancora prima occuparla – avrebbe avuto un significato particolarmente forte. I cittadini si sono sempre sentiti vulnerabili, vicini al nemico, esposti e anche fieri di esserlo. Ieri Mosca ha bombardato proprio Kryvyi Rih, il sindaco Oleksandr Vilkul ha detto che nessuno degli obiettivi colpiti aveva un valore militare, neppure gli edifici nelle vicinanze lo avevano. Il bombardamento è stato martellante, lungo, sono morte undici persone e più di venti sono rimaste ferite. Sono stati colpiti condomini e magazzini, le difese aeree hanno abbattuto dieci missili da crociera su quattordici e uno dei quattro droni lanciati.

