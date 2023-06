Bill Burns, il capo della Cia che ha costruito la fiducia tra Washington, Kyiv e gli alleati

Quando Bill Burns, il direttore della Cia, andò a Mosca nel novembre del 2021, parlò da un telefono del Cremlino per un’ora con Vladimir Putin, che in quel momento era a Sochi, e tornò a Washington con un messaggio: “Il mio livello di preoccupazione si è alzato, non abbassato”. Sessantasette anni, diplomatico di professione, una vita dentro ai governi americani, da Reagan fino a Joe Biden (un’unica pausa: durante l’Amministrazione Trump), Burns ha lavorato a lungo in Russia, è stato anche ambasciatore negli anni in cui Vladimir Putin si faceva prendere le misure dal mondo (mostrandosi come non era), e ha capito piuttosto presto che la Russia non sentiva alcuna pressione, figurarsi deterrenza, quando gli americani le dicevano che avrebbe pagato un prezzo molto alto se avesse invaso l’Ucraina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE