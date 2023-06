Il fumo del dialogo tra Cina e America

Il direttore della Cia William Burns il mese scorso è stato in Cina, in una missione segreta per dei colloqui con i funzionari di Pechino, anche dell’intelligence. L’operazione, rivelata ieri dal Financial Times, si è tenuta nelle stesse settimane in cui il consigliere per la Sicurezza nazionale americano, Jake Sullivan, ha incontrato il capo della diplomazia cinese Wang Yi a Vienna, per una due giorni di colloqui (circa otto ore in totale) rimasti segreti fino alla loro conclusione il 12 maggio scorso. Sin dall’inizio della sua Amministrazione, Joe Biden ha usato in modo inedito, per missioni politiche e non solo d’intelligence, il capo dell’agenzia Burns, che ha un passato trentennale da diplomatico. La sua in Cina è la visita di più alto livello di un funzionario dell’Amministrazione da due anni, e arriva in un momento particolarmente complicato per le relazioni tra le prime due economie del mondo, in cui Pechino sta cercando di dettare le regole del dialogo con l’America. Ieri a Singapore, allo Shangri La Dialogue, il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin e il suo omologo cinese Li Shangfu si sono stretti la mano, ma l’atteso bilaterale tra i due non c’è stato perché rifiutato da Pechino. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, la leadership cinese vuole che prima vengano sollevate le sanzioni contro Li imposte da Trump nel 2018 per le sue “transazioni” con la Russia di Putin. Di questa chiusura al dialogo imposta dalla parte cinese con l’America – dialogo che, a quanto pare, Pechino accetta solo se segreto e poco trasparente – ha parlato ieri da Singapore anche il primo ministro australiano Anthony Albanese.





“Se non si diminuisce la pressione col dialogo”, ha detto Albanese, “se non si ha la capacità, a livello decisionale, di alzare il telefono, di cercare un po’ di chiarezza o di fornire un po’ di contesto, allora ci sarà sempre il rischio che le supposizioni si trasformino in azioni e reazioni irrecuperabili”.

Da un lato la leadership cinese seleziona con accuratezza le azioni diplomatiche per cercare di mostrare i limiti della guida americana e dividere il fronte occidentale, come nel caso della missione in Ucraina, Russia e Ue dell’inviato speciale Li Hui. Dall’altro però esiste un iperattivismo dello spionaggio cinese nei confronti dell’America che tradisce la volontà di creare per Pechino un vantaggio, soprattutto in caso di crisi.

