L'Italia resta pro Mosca, ma in Europa la minaccia cinese non si avverte

Per il 65 per cento degli italiani, in caso di guerra a Taiwan, l’Italia non dovrebbe sostenere gli Stati Uniti e dovrebbe restare neutrale. E’ un dato significativo, comunque inferiore a quello di Bulgaria e Austria (dove il numero aumenta rispettivamente al 79 e 80 per cento), che emerge da un sondaggio condotto dallo European Council on Foreign Relations (Ecfr) e i cui risultati sono stati diffusi ieri. Lo studio aiuta a capire come sta cambiando l’opinione pubblica europea un anno e quattro mesi dopo l’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia e come si sta adattando al nuovo contesto geopolitico sempre più polarizzato. L’Ecfr ha preso un campione di più di mille persone in undici diversi paesi europei, e ha cercato di interpretare i segnali che arrivano dalla popolazione che potrebbero influire sulla nuova politica estera dell’Ue. Se la Russia è considerata da più della metà degli europei un nemico, quando si parla di Cina il discorso cambia.

