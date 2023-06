L'altro errore di Putin: la guerra civile è in Russia

Con l’inizio della controffensiva di Kyiv emerge l’implosione della linea di comando russa. Il capo del Cremlino puntava su dividere l’occidente e l’Ucraina, ora si ritrova un conflitto in casa

“Le notizie dalla linea del fronte diventano ogni momento più allarmanti”, ha scritto uno dei canali telegram di militari russi: l’Ucraina ha scelto una strategia di “lockdown informativo” sulla controffensiva, con lo slogan “plans love silence”, i piani efficaci amano il silenzio, e la colonna sonora dei Depeche Mode sulle parole che non sono necessarie, ma Mosca fa il contrario, annuncia di aver respinto un attacco, con centinaia di perdite ucraine in termini di uomini e di mezzi, nella regione di Donetsk e dice che il comandate delle operazioni, il generale Valery Gerasimov, è nel quartier generale del “teatro delle operazioni”. La controffensiva è iniziata, i segnali si vedono anche da altre parti lungo i mille e più chilometri di linea del fronte, Kyiv non parla, così il clamore resta dalla parte dei leader russi sul campo, che danno versioni discordanti, si accusano, si denunciano l’uno con l’altro.