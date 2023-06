Cosa ci dice il crollo della Cnn della (im)possibilità di dialogo e confronto

Milano. David Zaslav, presidente e amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, voleva una Cnn che costasse meno, che fosse più moderata e centrista e che recuperasse parte del pubblico conservatore che nella stagione trumpiana aveva preso a considerare l’emittente una propalatrice di fake news. Tredici mesi fa, aveva scelto come guida della Cnn Chris Licht, un giornalista e produttore televisivo di cinquant’anni e di successo, creando un inevitabile terremoto nella redazione e nel management dell’emittente (e della sua società che possiede la Cnn) ma con un mandato chiaro, ambizioso e complicatissimo. Un paio di giorni fa, Zaslav ha licenziato Licht: la missione è fallita, sia dal punto di vista finanziario sia da quello politico-ideologico. Licht ha fatto degli errori, non ha mai conquistato il cuore della redazione – dovendo tagliare i costi, quindi licenziare, e intanto infilare in gola la pillola del trumpismo, è comprensibile – ed è sempre sembrato l’uomo messo lì dal padrone per trasformare la Cnn in una “Fox News Lite”. Ma al di là degli sbagli, delle persone coinvolte, delle pressioni, della chimica impossibile da creare senza incidenti o esplosioni, Licht ha cercato una risposta a domande che si pongono tutti quelli che fanno informazione, non soltanto negli Stati Uniti: si può essere imparziali in un’epoca così emotiva e partisan? I media possono ricostituire la fiducia del pubblico, andando oltre le divisioni politiche? Quanto spazio bisogna dare a personaggi come Donald Trump, che sono estremi ed eversivi ma sono anche popolari, quindi rappresentano una parte dell’elettorato che potrebbe tornare rilevante? Cosa fai, ignori la loro esistenza, o drammatizzi la loro sconvolgente esistenza? Scrive Politico: “Licht alla fine ha dimostrato di non avere delle risposte. Ma di fatto non ce le ha nessuno”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE