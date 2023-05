Perché Carlson sceglie Musk. La resa dei conti (cannibale) tra i conservatori

Milano. Che Tucker Carlson si fosse già stufato dell’esilio imposto dal licenziamento da Fox News era già chiaro da giorni, da quando i suoi avvocati si sono fatti ciarlieri e le indiscrezioni (comiche e rabbiose insieme) sul futuro dell’anchorman più influente d’America, così dicono, si sono moltiplicate. Carlson non vuole correre il rischio di perdere anche solo un pezzetto del suo grande pubblico televisivo – il suo tesoro più prezioso che determina il suo potere contrattuale – e così ha scelto in fretta dove continuare a incantare i suoi seguaci: Twitter. Fra tutti i corteggiatori – i media conservatori grandi e piccoli, i blogger di destra senza portafoglio, i russi della propaganda putiniana che lo vorrebbero tantissimo ora che siamo in mezzo al più classico e il più serio degli scontri politici tra destra e sinistra: il tetto del budget – Tucker Carlson ha scelto Elon Musk.

