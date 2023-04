Murdoch riprende il controllo di Fox News correndo il “rischio Carlson”

A Tucker Carlson non è stato concesso il saluto finale al suo (enorme) pubblico televisivo e questo è l’indizio più evidente del fatto che Fox News lo abbia licenziato in modo spiccio (anche se si dice che prenderà i soldi stabiliti dal suo contratto, rinnovato nel 2021: il popolarissimo anchorman guadagna, scrive il Wall Street Journal, 20 milioni di dollari l’anno). La decisione di cancellare la trasmissione è stata presa venerdì sera da Lachlan Murdoch e Suzanne Scott (ceo dell’azienda, maltrattata e derisa dai conduttori-star: starà brindando sul fiume) ed è stata comunicata a Carlson poco prima che diventasse pubblica: Rupert Murdoch, novantaduenne padrone di Fox News, era d’accordo, anche se non si sa se l’idea fosse sua né le sue motivazioni. Ben Smith, uno dei più informati conoscitori del mondo mediatico americano oggi alla guida del nuovo giornale online Semafor, dice: “Al di là delle ragioni, il risultato per il Partito repubblicano è chiaro: dopo un lungo interregno che iniziò con la fuoriuscita nel 2016 di Roger Ailes (per uno scandalo sessuale), i Murdoch tornano a controllare la più importante istituzione del Gop”.

