Così la resistenza ucraina è diventata ambizione limpida di libertà

Gli ucraini resistono e liberano territori da più di 420 giorni, trasformando la Z del terrore russo in una clessidra e seminando simboli per farsi coraggio

Milano. Resistenza e liberazione sono le parole che gli ucraini scandiscono da quando Vladimir Putin ha invaso il loro paese. Contano i giorni (sono 426), contano le ore (sono più di diecimila), si organizzano, cantano, combattono, si nascondono, testimoniano, disseminano l’Ucraina dei simboli della loro lotta. Yellow Ribbon, uno dei gruppi più efficaci, creativi e coraggiosi nati da questa determinazione solidale indefessa, insegna a trasformare la famigerata Z disegnata dall’esercito putiniano come segno (sfregio) di conquista in una clessidra: è questione di tempo, l’esercito ucraino arriverà a liberarvi, resistete. Le clessidre compaiono nei territori occupati, assieme ai fiocchi gialli, alla “Ï” che esiste solo nell’alfabeto ucraino, ai messaggi di incoraggiamento, alle scritte in ucraino sulle banconote di rubli che i russi impongono nelle zone occupate: lasciare questi simboli su un muro, un vicolo, un albero è un piccolo enorme successo che viene documentato online, nei canali Telegram e nelle chat anonime in cui i resistenti possono rimanere anonimi e quindi sopravvivere.